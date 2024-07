“He oído que Aguirre será ahora nuevo asesor de México, cosa que me alegró mucho, porque me acuerdo el primer año que yo cuando tenía 37 años, que entrené al Barcelona; Aguirre ya estaba entrenando y se portó… Es un tipo con mucha, mucha experiencia; ha hecho un trabajo increíble en el Mallorca", afirmó Pep Guardiola.

"No sé cuándo, en qué tiempo, pero tarde o temprano me gustaría entrenar a la selección, esto lo he dicho”, dijo el técnico.