Miguel Herrera Miguel Herrera y su último partido como técnico de la Selección Mexicana El Piojo tuvo un torneo relativamente sencillo, en el que supo resolver las dificultades para ser campeón.

El ‘Piojo’ analizará con su estilo el desempeño del Tri a lo largo del Mundial 2026 y también tendrá participaciones en juegos de la Liga MX.

Con esta gran noticia, es necesario recordar el último juego de Miguel Herrera con la Selección Mexicana, el cual tuvo una celebración espectacular en Philadelphia.

El cuadro de México disputó la Gran Final de la Copa Oro 2015 ante Jamaica en el Lincoln Financial Field de Philadelphia el 26 de julio.

La escuadra que mandó el Piojo fue superior a la caribeña y se impuso por 3-1, los goles fueron obra de Andrés Guardado al 31’, Jesús ‘Tecatito’ Corona al 47’ y Oribe Peralta al 61’, el descuento de Jamaica llegó a los llegó a los 80 minutos por conducto de Darren Mattocks.

Ese torneo Jamaica sorprendió al finalizar primero de su grupo, mientras que México finalizó como segundo lugar, detrás de Trinidad y Tobago.

En la fase de eliminatoria, el Tri venció a Costa Rica en Cuartos de Final y a Panamá en Semifinales, los Jamaiquinos por su parte, derrotaron a Haití y Estados Unidos en los cuartos y semifinal, respectivamente.