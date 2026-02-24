    Miguel Herrera

    Miguel Herrera y su último partido como técnico de la Selección Mexicana

    El Piojo tuvo un torneo relativamente sencillo, en el que supo resolver las dificultades para ser campeón.

    Por:
    Alonso Ramírez
    add
    Síguenos en Google
    Video El último partido de Miguel Herrera con Selección Mexicana

    Miguel Herrera se unirá a TUDN como analista de lujo a partir del juego que la Selección Mexicana sostendrá ante Islandia.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Miguel Herrera

    ¿Cuándo y dónde ver a Miguel Herrera en las transmisiones de TUDN?
    1:37

    ¿Cuándo y dónde ver a Miguel Herrera en las transmisiones de TUDN?

    Selección Mexicana
    “No era penal”: Así fue el Mundial del ‘Piojo’ Herrera con México en 2014
    1:15

    “No era penal”: Así fue el Mundial del ‘Piojo’ Herrera con México en 2014

    Selección Mexicana
    El último partido de Miguel Herrera con Selección Mexicana
    1:15

    El último partido de Miguel Herrera con Selección Mexicana

    Selección Mexicana
    Piojo Herrera asegura que rivalidad entre México y Argentina no existe
    2 mins

    Piojo Herrera asegura que rivalidad entre México y Argentina no existe

    Selección Mexicana
    El ‘Piojo’ Herrera confía el ‘Vasco’ Aguirre de cara al Mundial 2026
    2:08

    El ‘Piojo’ Herrera confía el ‘Vasco’ Aguirre de cara al Mundial 2026

    Selección Mexicana
    Miguel Herrera considera que México no será protagonista en el Mundial
    2 mins

    Miguel Herrera considera que México no será protagonista en el Mundial

    Selección Mexicana
    Miguel Herrera pone por encima a Costa Rica que México en Mundiales
    2 mins

    Miguel Herrera pone por encima a Costa Rica que México en Mundiales

    Selección Mexicana
    Cuando Miguel Herrera 'perdió' la cabeza ante Honduras en el Azteca
    1 mins

    Cuando Miguel Herrera 'perdió' la cabeza ante Honduras en el Azteca

    Selección Mexicana
    Piojo Herrera afirma que en Selección Mexicana hacen dobles sesiones y desmiente a Diego Cocca
    2 mins

    Piojo Herrera afirma que en Selección Mexicana hacen dobles sesiones y desmiente a Diego Cocca

    Selección Mexicana
    'Piojo' Herrera reprueba idea de asesores para Jaime Lozano: "Están muy equivocados"
    3 mins

    'Piojo' Herrera reprueba idea de asesores para Jaime Lozano: "Están muy equivocados"

    Selección Mexicana

    El ‘Piojo’ analizará con su estilo el desempeño del Tri a lo largo del Mundial 2026 y también tendrá participaciones en juegos de la Liga MX.

    Con esta gran noticia, es necesario recordar el último juego de Miguel Herrera con la Selección Mexicana, el cual tuvo una celebración espectacular en Philadelphia.

    El cuadro de México disputó la Gran Final de la Copa Oro 2015 ante Jamaica en el Lincoln Financial Field de Philadelphia el 26 de julio.

    La escuadra que mandó el Piojo fue superior a la caribeña y se impuso por 3-1, los goles fueron obra de Andrés Guardado al 31’, Jesús ‘Tecatito’ Corona al 47’ y Oribe Peralta al 61’, el descuento de Jamaica llegó a los llegó a los 80 minutos por conducto de Darren Mattocks.

    Ese torneo Jamaica sorprendió al finalizar primero de su grupo, mientras que México finalizó como segundo lugar, detrás de Trinidad y Tobago.

    En la fase de eliminatoria, el Tri venció a Costa Rica en Cuartos de Final y a Panamá en Semifinales, los Jamaiquinos por su parte, derrotaron a Haití y Estados Unidos en los cuartos y semifinal, respectivamente.

    Video TelevisaUnivision presenta a su nuevo comentarista-analista de rumbo al Mundial 2026
    Relacionados:
    Miguel HerreraMéxico

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    Premio Lo Nuestro 2026
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX