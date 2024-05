'Piojo' Herrera reprueba idea de asesores para Jaime Lozano: "Están muy equivocados"

Miguel 'Piojo' Herrera, exentrenador de la Selección Mexicana, reprueba la idea de la Federación Mexicana de Fútbol de apoyar al actual DT Jaime Lozano con asesores para mejorar el rendimiento del Tri de cara a la Copa América y el Mundial de 2026.

"No estoy de acuerdo con que haya un asesor porque si el día de mañana el asesor dice 'haz esto' y yo le hago caso, ¿a quién le doy la derrota? ¿Al técnico o al asesor? Creo que no es conveniente para el técnico, sí es conveniente tratar de buscar a los demás técnicos que han dirigido a la Selección para empaparte de muchas ideas, pero la forma de trabajar lo tienes que hacer tú porque si no eres tú al rato dirán o ganó él o ganaste tú o perdió él o perdiste tú. ¿Al rato a quién le echamos la culpa?", sentenció Herrera, quien dirigió al Tri en la Copa del Mundo de Brasil 2014.

Para el 'Piojo' Herrera, pensar en incluir a personajes de experiencia como Javier 'Vasco' Aguirre, Hugo Sánchez o cualquier otro exdirector técnico del Tri terminaría por entorpecer la comunicación de ideas y recuerda que Jaime Lozano no necesito de ningún tipo de asesores para triunfar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"Creo que no se trata de estar buscando ese tipo de circunstancias, no ha habido en ningún lugar donde pase eso. Es el momento de Jimmy y Jimmy lo ha hecho bien, a Jimmy no lo asesoró nadie para sacar una medalla de bronce, entonces me parece que hoy no tendrían que estarle buscando una asesoría, al contrario, deberían darle un espaldarazo y decirle ‘tú vas a ser el técnico que llegará al Mundial, métele con todo, trabaja para que el equipo se vea como tú pretendas y gustes’.

"Y si el Jimmy busca la ayuda, el asesoramiento, el consejo, de algunos técnicos por fuera, extraordinario. Yo creo que ningún técnico de los que hemos estado en Selección le vamos a cerrar la puerta, sería enriquecedor con un técnico que está trabajando, dando nuestros puntos de vista y él tomando sus decisiones, nada de que te sientas con cinco técnicos y a ver si nos ponemos de acuerdo todos porque imagínate si ponen al Vasco, a La Volpe y a Hugo Sánchez, pues son tres cabezas y estilos completamente diferentes. Yo creo que sería llenarle más de piedras al técnico que de aclararle ideas. No estoy de acuerdo con eso. Si se hace están muy equivocados”

Herrera: "Memo es el mejor arquero que ha habido en Selección"

Miguel Herrera tiene muy claro quién debería ser el arquero titular de la Selección Mexicana: Guillermo Ochoa. Para el actual entrenador de Xolos de Tijuana, Memo Ochoa es el mejor en su posición cuando se trata de torneos de experiencia como los son Copas del Mundo y lo pone por encima de leyendas como Jorge Campos.

"Memo cada que se para en la portería de la Selección es el mejor y eso se les olvida muy rápido, le empiezan a sacar los números negativos, es considerado uno de los mejores arqueros en un Mundial. Que sí debe mantener un alto nivel, porque ya no estaba jugando, eso sí le puede costar el Mundial como titular porque ya no está en ritmo de partidos.

"Malagón es un portero que está en un muy buen momento y que no discuto que pueda ser el futuro de la portería en México por lo que está haciendo. No puede bajar de nivel si quiere competir con Memo, no puede tener errores. Memo es el mejor arquero que ha habido en la Selección Mexicana y mira que Campos para mí fue un extraordinario arquero, pero el que mejor resultados tiene ha sido Memo y eso no lo podemos negar”.