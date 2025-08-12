Miguel 'Piojo' Herrera asegura que la rivalidad entre México y Argentina no existe, ya que la disparidad de niveles entre ambas selecciones es muy evidente.

En entrevista con el creador de contenido Rodrigo Rea, Herrera, actual seleccionador de Costa Rica, se atrevió a decir lo que muchos piensan de los partidos entre el Tri y la Albiceleste.

"Los mexicanos hemos hecho crecer esa rivalidad, hay que ser honestos, tampoco nos tenemos que engañar. Esa rivalidad ha crecido más por los mexicanos porque queremos ganarle a Argentina, es una potencial mundial, hay que reconocer, es una potencia y cuando nos enfrentamos hacemos mejor las cosas, contra esos equipos los equipos de abajo crecen y quieren ganar, pero cuando dices que es una rivalidad es solo para México, pero para Argentina ni nos voltean a ver.

" Argentina busca jugar bien y ganar contra Brasil, ganarle a Alemania, Francia, España, compiten con ese nivel de equipos, esa es la realidad, no nos vamos a engañar, México quisiera que esto el día de mañana alguien dijera que es un clásico, porque se dan con todo, pero Argentina no tiene esa idea, ellos están viendo para arriba o para otros niveles, esa es la realidad.

HERRERA ASEGURA QUE LA RIVALIDAD ES CONTRA ESTADOS UNIDOS

Miguel Herrera señala que debería hablarse de rivalidad contra Estados Unidos, ya que es el rival a vencer en la zona de Concacaf.

"La rivalidad que tenemos es contra Estados Unidos, ese sí es un clásico de nuestra área, porque ha habido odio por todos los sentidos, de ganarles, de quién es el grande de la Concacaf, esas cosas que manejan los medios. Argentina está en otro escalón.

"México está un escalón abajo, no hemos podido llegar ni siquiera a una semifinal (del Mundial), el día que México llegue a una Final entonces uno empieza a ver a los demás más cerca".