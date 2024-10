México vs. Valencia acabó empatado en partido amistoso en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla con doblete de Dani Gómez , un duelo ante un equipo B, o hasta C, debido a las bajas de sus jugadores titulares.

“La gente le empieza a cantar el olé ya hasta a México, así de plano se le está volteando la afición a la Selección Nacional. Esto solamente se corrige no regalando boletos, no haciendo campañitas, no poniendo futbolista a sacar sus famosos videos, no utilizando palabras pedorras como empoderar futbolistas esto es futbol.