Video México golea a Estados Unidos y vuelve a ser campeón de Concacaf

La Selección Mexicana Sub-15 disputó la final del torneo de Concacaf en categorías inferiores ante Estados Unidos, el Tri salió victorioso y con goleada de 5-0 sobre su rival.

El campeonato se llevó a cabo en las instalaciones de la Federación de Futbol de Costa Rica. Donde el cuadro dirigido por Yasser Corona y Andrés Lillini fue mejor durante el tiempo regular y levantaron el título.

PUBLICIDAD

El marcador lo abrió Juan Carlos Martínez los 16 minutos, a los 20 minutos llegó el segundo por conducto de Paxon Ruffin, la tercera diana apareció al 22’ Da'vian Kimbrough encaminaba al Tri a la goleada.

El cuarto llegó antes de finalizar la primera parte, Juan Carlos Martínez hizo se anotó con doblete en una gran jugada que definió de derecha. En el complemento, Lisandro Torres puso cifras definitivas con un golazo de larga distancia.

El trabajo de visorías le da frutos al Tri Sub-15

El scouting que han realizado en las inferiores de la Selección Mexicana está dando resultado, en esta final los cuatro jugadores tienen doble nacionalidad y tres de ellos juegan en inferiores de la MLS.





Juan Carlos Martínez Jr. Nacio en California y juega para el LA Galaxy Academy .

. Paxon Ruffin nació en Florida y milita en el CF Monterrey Jugend .

. Da'vian Kimbrough nació en Woodland, California y juega en el Sacramento Republic FC .

. Lisandro Torres nació en California y es parte de Los Angeles FC Academy.

Cabe recordar que la Selección Mexicana mayor se llevó la Copa Oro 2025 derrotando a Estados Unidos el pasado mes de julio.