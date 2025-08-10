    México

    El Tri Sub-15 golea a Estados Unidos y es campeón del torneo de Concacaf

    La Selección Mexicana conquistó el torneo de la especialidad con un marcador abultado sobre U.S. Soccer.

    Por:
    Alonso Ramírez.
    Video México golea a Estados Unidos y vuelve a ser campeón de Concacaf

    La Selección Mexicana Sub-15 disputó la final del torneo de Concacaf en categorías inferiores ante Estados Unidos, el Tri salió victorioso y con goleada de 5-0 sobre su rival.

    El campeonato se llevó a cabo en las instalaciones de la Federación de Futbol de Costa Rica. Donde el cuadro dirigido por Yasser Corona y Andrés Lillini fue mejor durante el tiempo regular y levantaron el título.

    PUBLICIDAD

    El marcador lo abrió Juan Carlos Martínez los 16 minutos, a los 20 minutos llegó el segundo por conducto de Paxon Ruffin, la tercera diana apareció al 22’ Da'vian Kimbrough encaminaba al Tri a la goleada.

    El cuarto llegó antes de finalizar la primera parte, Juan Carlos Martínez hizo se anotó con doblete en una gran jugada que definió de derecha. En el complemento, Lisandro Torres puso cifras definitivas con un golazo de larga distancia.

    El trabajo de visorías le da frutos al Tri Sub-15

    El scouting que han realizado en las inferiores de la Selección Mexicana está dando resultado, en esta final los cuatro jugadores tienen doble nacionalidad y tres de ellos juegan en inferiores de la MLS.


    • Juan Carlos Martínez Jr. Nacio en California y juega para el LA Galaxy Academy.
    • Paxon Ruffin nació en Florida y milita en el CF Monterrey Jugend.
    • Da'vian Kimbrough nació en Woodland, California y juega en el Sacramento Republic FC.
    • Lisandro Torres nació en California y es parte de Los Angeles FC Academy.

    Cabe recordar que la Selección Mexicana mayor se llevó la Copa Oro 2025 derrotando a Estados Unidos el pasado mes de julio.

    Video Resumen | México es bicampeón de la Copa Oro tras derrotar a Estados Unidos

    Más sobre México

    2 min
    Mikel Arriola se reúne con Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026

    Mikel Arriola se reúne con Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026

    2:08
    El ‘Piojo’ Herrera confía el ‘Vasco’ Aguirre de cara al Mundial 2026

    El ‘Piojo’ Herrera confía el ‘Vasco’ Aguirre de cara al Mundial 2026

    2 min
    Miguel Herrera considera que México no será protagonista en el Mundial

    Miguel Herrera considera que México no será protagonista en el Mundial

    1 min
    Maluma presume playera del Tri y ¡desata la locura en México!

    Maluma presume playera del Tri y ¡desata la locura en México!

    1 min
    El día que Efraín Juárez le anotó a Keylor Navas y lo dejó fuera de Copa Oro

    El día que Efraín Juárez le anotó a Keylor Navas y lo dejó fuera de Copa Oro

    Relacionados:
    MéxicoEstados UnidosCONCACAF