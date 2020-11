“Yo digo que los futbolistas en las participaciones con selección pueden tener un mejor nivel en una convocatoria y en la otra mala. Rodolfo es jugador de selección y goza de nuestra confianza, es un jugador que nos proporciona elementos diferentes que el resto del equipo. Tenemos que corregir situaciones, pero a partir de intentar que mejore aún más en el aporte a la selección, pero no es un motivo de preocupación su nivel en los partidos pasados”, comentó el entrenador argentino previo al amistoso ante Corea del Sur este sábado.

“Probablemente sea de los tres jugadores que más expectativas causan en la prensa, en el aficionado, poder contar con ellos siempre es un aliciente, una ilusión. Contra Argentina era la primera vez que venía Jesús, entonces tuvimos que acomodarlos, fuimos muy predecibles en ese partido, fácilmente absorbidos. Esta semana coordinamos más los movimientos para no ser predecibles”, explicó.

El argentino añadió que “es un muy buen trío de ataque, no estoy en condiciones en decir si es el mejor en la historia de México, no soy el adecuado para establecer las comparaciones”.

Martino destacó las amplias opciones con las que cuenta por las bandas, no solo el Tecatito y Chucky .

“Nosotros tenemos extremos naturales como Uriel (Antuna), Piojo (Alvarado), Diego (Lainez) y algunos que parten de ese lugar como Rodolfo (Pizarro), que ha jugado la mayoría de partidos y nos ofrece otras cosas, también tenemos volantes como Orbelín (Pineda) y (Sebastián) Córdova. Ellos se llevan las luces (el tridente), pero no me quiero olvidar de otros jugadores que tenemos”, señaló.

“Lo de Andrés a mí no me sorprende porque es un jugador de 15 años de carrera en selección mexicana y es una persona que siempre quiere estar, participar y ayudar, cuando uno tiene a uno de los líderes con estas características no podíamos permitir tener una gira sin su presencia.