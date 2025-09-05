Malagón confiesa bache en su carrera en plena concentración del Tri: "Me tumbó"

Video Malagón es crítico por el momento que tuvo futbolísticamente

Luis Ángel Malagón, portero de la Selección Mexicana, reconoció que pasó por un bache en su carrera por situaciones que vivió dentro y fuera de la cancha, todo previo a enfrentar a Japón en partido amistoso.

El guardameta del América señaló que su familia le ayudó a dejar atrás el mal momento y que ahora, vuelve a sentirse bien y con un nivel similar al que tuvo cuando las Águilas consiguieron el tricampeonato.

PUBLICIDAD

"Me siento bien, pasé un bache donde pasé circunstancias dentro y fuera del futbol, me tumbó, pero poco a poco gracias a Dios estoy otra vez en camino en demostrar lo que mostré en el tricampeonato, igual mi familia que no me ha dejado caerme, hoy tengo una hija que me ha cambiado la vida, me hace ver la vida de otra manera y comerme al mundo de una manera más agresivo".

Malagón reiteró sus elogios con Memo Ochoa, portero que acutalmente no tiene equipo, y a quien le deseó que pronto pueda resolver su futuro con palabras especiales.

"Es mi amigo, camarada, con muchos años he compartido con él, estábamos en pandemia y restringido y ahí piensan ustedes que existe rivalidad, puedo verlo a los ojos y decirle lo que siento, ojalá pronto encuentre equipo, se merece lo mejor y lo que representa para nosotros".

ROBERTO ALVARADO, 'APLICADO' CON SELECCIÓN MEXICANA PREVIO A SU DUELO ANTE JAPÓN



Además, Roberto 'Piojo' Alvarado, futbolista del Tri y de Chivas, afirmó que es muy importante aprovechar partidos como los que el Tri tiene ante Japón, además de que mantiene una rivalidad especial con Diego Lainez.

"Lo tomo muy bien, siempre he competido con Diego (Lainez) en selección, nos ha tocado juntos, es un gran jugador que está haciendo las cosas bien en Tigres, es un gran jugador, lo admiro y aprecio, en general la competencia es muy buena, queremos lo mejor para la selección".