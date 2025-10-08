Video Así prepara el ‘Vasco’ al Tri para los abucheos y la presión

Javier Aguirre sabe cómo es la presión que vive la Selección Mexicana y ante esto busca tener a su equipo preparado mentalmente para cualquier escenario al que se enfrenten de cara al Mundial del 2026.

En entrevista para TUDN, el ‘Vasco’ reveló los jugadores que necesita en el Tri y contó la peticion que hizo para que los seleccionados salgan de su zona de confort.

“No va a ser fácil, el Azteca es hermosísimo, lleno, el himno, pero te va ganando al medio tiempo Costa de Marfil y aguántate los silbidos, puede ser distinto, pero yo preparo a los míos”

“ Quiero someterlos a eso, por eso los llevé a Argentina y Brasil o ahora quiero ir a Centroamérica en enero, que no es Fecha FIFA, pedí partidos en Honduras, El Salvador... porque es ahí a donde ves a los que no se achican, que no es agradable que te mienten la madre, que te avienten latas de cervezas, jugar en casa es la más cómoda”

“Va a estar Portugal en el Azteca, ahí te quiero ver, con jugadores de primer nivel, porque si queremos dar ese paso que estamos entre el 10 y el 15, es hoy nuestro lugar… no podemos equivocarnos en la elección de jugadores… necesito que entienda el juego y que sean fuertes de cabeza”, indicó el ‘Vasco’ Aguirre.