Javier Aguirre revela como prepara a la Selección Mexicana ante hostilidades
El estratega del Tri reveló que sus futbolistas tienen que estar preparados para cualquier tipo de escenarios de cara al Mundial.
Javier Aguirre sabe cómo es la presión que vive la Selección Mexicana y ante esto busca tener a su equipo preparado mentalmente para cualquier escenario al que se enfrenten de cara al Mundial del 2026.
En entrevista para TUDN, el ‘Vasco’ reveló los jugadores que necesita en el Tri y contó la peticion que hizo para que los seleccionados salgan de su zona de confort.
“No va a ser fácil, el Azteca es hermosísimo, lleno, el himno, pero te va ganando al medio tiempo Costa de Marfil y aguántate los silbidos, puede ser distinto, pero yo preparo a los míos”
“ Quiero someterlos a eso, por eso los llevé a Argentina y Brasil o ahora quiero ir a Centroamérica en enero, que no es Fecha FIFA, pedí partidos en Honduras, El Salvador... porque es ahí a donde ves a los que no se achican, que no es agradable que te mienten la madre, que te avienten latas de cervezas, jugar en casa es la más cómoda”
“Va a estar Portugal en el Azteca, ahí te quiero ver, con jugadores de primer nivel, porque si queremos dar ese paso que estamos entre el 10 y el 15, es hoy nuestro lugar… no podemos equivocarnos en la elección de jugadores… necesito que entienda el juego y que sean fuertes de cabeza”, indicó el ‘Vasco’ Aguirre.
La Selección Mexicana enfrentará en esta fecha FIFA a Colombia en los Estados Unidos y a Ecuador en el estadio de las Chivas.