“Siempre he levantado la mano y he dicho que contra Suecia me equivoqué yo porque en el intermedio teníamos 7 puntos y nunca he planteado un partido para empatar, siempre para ganar. Tenemos en común el modelo de Marcelo Bielsa de ser protagonista y salir por el resultado, y me equivoqué porque ese era el partido para evitar a Brasil y jugar ante Suiza”, reconoció Osorio.