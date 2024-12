El colombiano Juan Carlos Osorio reconoció en Faitelson Sin Censura que no continuar su proceso en la Selección Mexicana después del Mundial Rusia 2018 ha sido el peor error de su carrera como entrenador.

“Creo que ha sido mi mayor equivocación en mi carrera profesional (…). Yo debí continuar en el proceso, pero por razones personales y también porque creí en los directivos colombianos decidí regresarme para Colombia y asumir la oportunidad que ellos me habían manifestado. Retrospectivamente un grave error”, sentenció.

JC Osorio reveló que uno de los dos motivos por los que descartó su continuidad en el Tri fue porque le habían prometido dirigir a la selección colombiana , algo que finalmente no sucedió ¿por un caso de corrupción?

“Me dolió muchísimo (no dirigir a Colombia). En la última parte del Mundial me manifestaron abiertamente que era el candidato, aunque yo quise que esa fuera una decisión consensuada, al final no lo fue. Los que toman la decisión final optaron por otra opción”.