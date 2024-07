DOMENEC TORRENT NO QUISO HABLAR DE LA SELECCIÓN

"No voy a hablar de la Selección Mexicana ni de Rafa, ha hecho un trabajo excepcional con el Barcelona B, con chavos muy, muy jóvenes, lo ha hecho muy bien, pero son temas que no quiero opinar. No me quiero meter, no conozco la idiosincrasia a fondo de lo que es la Selección Mexicana. Solo sé que Rafa lo ha hecho muy bien", indicó el técnico español.