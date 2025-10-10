Video Javier Aguirre ya se puso en contacto con Rodrigo Huescas

La Selección Mexicana está por enfrentar a su similar de Colombia en un partido amistoso, juego de preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026 de México, Estados Unidos y Canadá.

En la conferencia de prensa previa a este partido, se le cuestionó a Javier Aguirre, técnico del Tri sobre si había tenido algún tipo de comunicación con Rodrigo Huescas, quien se lesionó en un partido del Copenhague en la Champions League.

"Hablé con él, Rodrigo es un jugador que aprecio mucho, sí que lo lamento, no sé los tiempos, lo mismo que Chávez, estamos más o menos en sintonía con su rehabilitación, con la gente de Rusia, de Dinamarca, le autorizaron operarse allá, pero venir a rehabilitar aquí, casi seguro consiguió venir para acá en la rehabilitación”.

“Hablé con Levy también, se llevó un impacto terrible, no te gusta como DT que haya lesionados, es muy desagradable, me ha pasado, estás meses, hasta 11 estuve afuera, la crítica es inherente al juego, que el DT te tome en cuenta, sí es bastante fuerte, cualquier golpe anímico favorable te viene bien".

El Vasco habló sobre los tiempos de recuperación de Huescas, y es que una lesión así lleva un tiempo de recuperación considerable por lo que su participación en el Mundial 2026 está en riesgo.

Después del partido ante Colombia, la escuadra mexicana regresará a México, donde se medirá a la Selección de Ecuador, duelo que se disputará en Guadalajara.