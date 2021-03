“Me parece que es afición del América o del Atlas, no entiendo como abuchean a un jugador de la selección nacional, no es comprensible, pero fue así. Quiero agradecer al público que se comportaron, no se escuchó el grito que no queremos que se escuche y me llena de alegría que el público se quede con nosotros y nos aliente. Lo de Macías, en el momento que haga un gol todo mundo estará muy contento con él”, comentó en conferencia de prensa.