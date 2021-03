El técnico mexicano Raúl Gutiérrez , quien es campeón del mundo en la categoría Sub 17 con el Tricolor , señaló que Honduras mereció ganar la Final del Preolímpico que disputó ante la Selección de México.

"Era un partido que Honduras debió ganar. México no sé la razón por la que hizo tantos cambios, pero es algo que desde mi punto de vista no debe hacerse. Eso le abrió un margen de posibilidades a un equipo hondureño que venía jugando bien y obedece a esa continuidad de juego que tiene un conjunto de jugadores. En un torneo así se encuentran rutas, asociaciones", dijo el 'Potro' en entrevista con el Diario Diez de Honduras.

"México dio ventajas y Honduras lo aprovechó perfectamente, tuvo el partido en sus manos, pero cometió un error en mediacancha que terminó en penal, tuvo un remate de cabeza que no lo anotó de manera increíble. Este tipo de partidos de alto rendimiento se definen por los detalles y esos detalles ayer fueron en contra del equipo hondureño, pero eso no quita el buen partido que hicieron y la propuesta, debieron ganar, pero esto es futbol y no es de merecer".