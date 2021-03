Tras conseguir el pase a la Final del Preolímpico al vencer a Canadá y, por ende, conseguir el boleto a Tokyo 2020 , técnico de la Selección de México Sub 23, Jaime Lozano , reconoció que se visualiza ganando la medalla de oro en los Juegos Olímpicos .

"Claro que me visualizo ahí, me visualizaba obteniendo el boleto, después siendo campeón y lo siguiente no menos importante es escuchando nuestro himno y colgándonos la medalla de oro.