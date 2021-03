Jaime Lozano se centra solo en Honduras y en ganar el Preolímpico de la Concacaf y no más allá, esto al dejar claro que la elección de jugadores para Tokyo 2020 no es algo que quiera pensar ahorita y que tendrá su tiempo para poder hacerlo.

"No sabría decirte, seguramente será complicado porque se reduce la lista con dos menos, hay grandes jugadores, tendremos el tiempo suficiente, para concentrarnos, de ver a todos y buscaremos elegir lo mejor para el equipo".

"Estados Unidos no trajo al equipo más fuerte, no sé si por el Mundial que viene o el del 2026, pero esas son decisiones que toman y ellos pensaban que con este equipo tenían posibilidad".

SEBASTIÁN CÓRDOVA NO SE SIENTE REFERENTE

"Creo que mi mentalidad es siempre tratar de ser el mejor, entrenar como el mejor, me quieran o no muchas gracias, les agradezco pero yo seguiré trabajando como si no fuera nadie.