“Nunca me había tocado entrar de cambio, te toma desprevenido, hasta el café me estaba tomando y me toma en ese momento de concentración porque estás metido en el partido, pensé que Ángel estaba aclamando las aguas, pero cuando me dicen de la lesión fueron 5 minutos muy complicados porque no calenté, no estaba listo en cuestiones físicas, pero entré a hacerlo lo más práctico posible, me pegué en la línea y dije voy a hacer todo lo más práctico posible”, comentó en entrevista para Futbol Club de TUDN.