El fracaso de no ir a Tokyo 2020 rompe toda ilusión en los Estados Unidos que consuma un tercer descalabro de esta índole y otro consecutivo después de no asistir al Mundial Rusia 2018 , pero, ¿quiénes son los responsables?

LOS CULPABLES DEL FRACASO, ¿US SOCCER, MLS O CLUBES EUROPEOS?

US SOCCER

La US Soccer no tuvo las negociaciones adecuadas con los clubes europeos para que se prestaran esos futbolistas, además, de que no era obligación de los equipos soltarlos al no ser un torneo FIFA, solo consiguió las cesiones de Sebastian Soto (Norwich/Inglaterra), Johnny Cardoso (Inter/Brasil) y Sebastián Saucedo (Pumas/México).