Hirving Lozano lamentó el presente que vive Javier Hernández en su carrera, sin embargo, el jugador de San Diego FC señaló que siempre será su ídolo por como lo arropó en la Selección Mexicana.

En entrevista para Faitelson Sin Censura, el ‘Chucky’ mencionó que a pesar de todas las polémicas que tiene el ‘Chicharito’ él no puede decir nada es su contra porque es "una gran persona".

“Lastimosamente yo creo que le afectó mucho lo de su rodilla. Él llegó lesionado a Guadalajara, se rompió los cruzados y eso le afectó mucho”

“ Para mí es un ídolo para mí… cuando llegué a la selección en me arropó mucho y fue fantástico y todo el tiempo que lo conocí era una persona increíble y en lo personal yo no tengo nada que decir en contra de él, para mí es una gran persona”; dijo ‘Chucky’ Lozano.

De igual forma, Hirving Lozano mencionó que le ha costado a Javier Hernández adaptarse de nuevo al futbol mexicano porque está acostumbrado a otro futbol.

“ Le ha costado un poco en Guadalajara porque está acostumbrado a otro tipo de fútbol, para mí es un es un jugador de área matón, él tiene esa chispa en la en el área que puede hacer diferencia, pero bueno, personalmente es un jugadorazo”, agregó.

CHUCKY LOZANO SE RINDE ANTE MEMO OCHOA

Hirving Lozano señaló que Guillermo Ochoa tiene calidad para jugar el Mundial del 2026 y destacó sus actuaciones que ha tenido en las copas del mundo donde se crece.