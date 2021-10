Asimismo, el mediocampista mexicano señaló que los pocos minutos que ha recibido esta temporada no lo desmotivan, "es verdad que siento que entreno al 100% y doy todo de mí, no me está alcanzando con eso o no es lo que esperaba, yo trabajo para cuando el 'Cholo' (Simeone) me necesite", apuntó.