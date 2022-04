Cuauhtémoc Blanco propone que Bielsa reemplace al Tata en el Tri: "Es uno de los mejores"

“No, es muy difícil que corras a un entrenador. Eso también se ha platicado con gente del futbol y no, no existe. Imagínate… para correr a un entrenador te tienes que poner de acuerdo con los 11. Debes de ser cabrón para correr a un entrenador. Yo siempre he dicho que hay un Dios en la vida y te la puede cobrar, entonces eso para mí no existe”, externó.