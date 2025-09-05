Consulado emite recomendaciones para asistentes al México vs. Japón
¡Mucho ojo! Consulado de México da estas recomendaciones para quienes asistan al partido del Tri ante Japón al Coliseo de Oakland.
El Consulado de México en San Francisco emitió unas recomendaciones importantes para los asistentes al partido amistoso de este sábado entre México y Japón dentro del Oakland Coliseum en California.
La extensión de la sede diplomática en la ciudad vecina a Oakland instó al respeto a todos los asistentes a la que fuera casa de los Oakland Athletics y, sobre todo, para respetar las leyes.
El referido Consulado de México en San Diego emitió preponderantemente las siguientes recomendacionees:
- Anticipa tu llegada al estadio y mantén un comportamiento adecuado
- Actúa con respeto en todo momento
- Contacta constantemente a tus familiares e infórmales sobre tu ubicación
- Atiende las indicaciones del personal de seguridad ante cualquier situación de emergencia
- Si consumes bebidas alcohólicas, no manejes. Respeta las leyes en todo momento
Además, se habilitaron números telefónicos para información (520-623-7874) y para emergencias (650-501-7915) para los asistentes.
La Selección Mexicana cerró su preparación para encarar el partido amistoso ante Japón en lo que es ya el primero de una seguidilla de partidos amistosos antes de encarar el Mundial 2026 en casa.