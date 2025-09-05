    México

    Consulado emite recomendaciones para asistentes al México vs. Japón

    ¡Mucho ojo! Consulado de México da estas recomendaciones para quienes asistan al partido del Tri ante Japón al Coliseo de Oakland.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video Ojito a las recomendaciones que dan a los que asistan al México vs. Japón

    El Consulado de México en San Francisco emitió unas recomendaciones importantes para los asistentes al partido amistoso de este sábado entre México y Japón dentro del Oakland Coliseum en California.

    La extensión de la sede diplomática en la ciudad vecina a Oakland instó al respeto a todos los asistentes a la que fuera casa de los Oakland Athletics y, sobre todo, para respetar las leyes.

    PUBLICIDAD

    El referido Consulado de México en San Diego emitió preponderantemente las siguientes recomendacionees:


    • Anticipa tu llegada al estadio y mantén un comportamiento adecuado
    • Actúa con respeto en todo momento
    • Contacta constantemente a tus familiares e infórmales sobre tu ubicación
    • Atiende las indicaciones del personal de seguridad ante cualquier situación de emergencia
    • Si consumes bebidas alcohólicas, no manejes. Respeta las leyes en todo momento

    Además, se habilitaron números telefónicos para información (520-623-7874) y para emergencias (650-501-7915) para los asistentes.
    La Selección Mexicana cerró su preparación para encarar el partido amistoso ante Japón en lo que es ya el primero de una seguidilla de partidos amistosos antes de encarar el Mundial 2026 en casa.


    Más sobre México

    1 min
    Javier Aguirre habla de la situación de Guillermo Ochoa y su llamado

    Javier Aguirre habla de la situación de Guillermo Ochoa y su llamado

    1:07
    El 'Vasco' Aguirre le pone un toque especial a la conferencia previo ante Japón

    El 'Vasco' Aguirre le pone un toque especial a la conferencia previo ante Japón

    1:34
    La lealtad que tienen los jugadores del Tri al Vasco y a Rafa

    La lealtad que tienen los jugadores del Tri al Vasco y a Rafa

    1:08
    Así ve Javier Aguirre la actual situación de Memo Ochoa en el Tri

    Así ve Javier Aguirre la actual situación de Memo Ochoa en el Tri

    1:13
    Javier Aguirre destaca integración del Chucky Lozano al Tri

    Javier Aguirre destaca integración del Chucky Lozano al Tri

    Relacionados:
    MéxicoFutbol Internacional

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Papá Soltero
    Gratis
    Instintos
    Todas. Debanhi, una historia de redes
    Gratis
    Laura Bozzo
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD