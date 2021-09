Guardado y el quinto Mundial: "Seguiré peleando el puesto"

“Llegar y jugar, eso a cualquier jugador te va a decir: 'quiero llegar a los cinco mundiales y jugar', es lo ideal. Todo mundo sueña estar en esta situación, después si no se presenta por ‘x’ razón, decisiones técnicas, ya veremos lo que uno puede aportar y se siente útil para estar o no, eso no me compete a mí en este momento.