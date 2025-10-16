Mohamed asegura que la Selección Mexicana no está en sus planes
Diversos factores hacen pensar al Turco para no levantar el dedo por el Tri, cada uno tiene sus respectivos planes.
Sin rodeos, Antonio Mohamed no tiene en sus próximos planes el dirigir a la Selección Mexicana, hubo una oportunidad y no se concretó así que “ ese tren ya lo dejamos pasar, cada uno tiene sus objetivos y pensamientos. Se quiere uno mismo, creía que era mi momento, no me eligieron se aceptan las decisiones de otras personas”.
El Turco señala que cada quien sigue su camino, el director técnico, la selección mexicana y se le desea siempre lo mejor. “Boca Juniors también fue una posibilidad que no se concretó, yo soy hincha de Huracán, pero jugué en Boca. Tampoco veo una revancha en Europa, no sabían a qué técnico llevaban, soy un técnico que juega uno contra uno, cuatro, tres, tres y yo no tengo un modelo de juego, me adapto a los jugadores”.
Mohamed quién llegó al Celta de Vigo destaca que ve los jugadores que tiene y va armando un sistema de juego. "Obviamente me gusta que el equipo tenga una dualidad, que presione arriba, que te pueda contragolpear, que trabaje todas las formas de juego. A partir de los jugadores que tengo elijo el sistema de juego, en los cambios que hacía, ellos pensaban que tenía dudas y al contrario estaba buscando mis certezas y una solidez defensiva".