Video La razón por la que Antonio Mohamed no tomaría la Selección Mexicana

Sin rodeos, Antonio Mohamed no tiene en sus próximos planes el dirigir a la Selección Mexicana, hubo una oportunidad y no se concretó así que “ ese tren ya lo dejamos pasar, cada uno tiene sus objetivos y pensamientos. Se quiere uno mismo, creía que era mi momento, no me eligieron se aceptan las decisiones de otras personas”.

El Turco señala que cada quien sigue su camino, el director técnico, la selección mexicana y se le desea siempre lo mejor. “Boca Juniors también fue una posibilidad que no se concretó, yo soy hincha de Huracán, pero jugué en Boca. Tampoco veo una revancha en Europa, no sabían a qué técnico llevaban, soy un técnico que juega uno contra uno, cuatro, tres, tres y yo no tengo un modelo de juego, me adapto a los jugadores”.

PUBLICIDAD