    Futbol

    Mohamed asegura que la Selección Mexicana no está en sus planes

    Diversos factores hacen pensar al Turco para no levantar el dedo por el Tri, cada uno tiene sus respectivos planes.

    Por:
    Baudelio García Espinosa.
    Video La razón por la que Antonio Mohamed no tomaría la Selección Mexicana

    Sin rodeos, Antonio Mohamed no tiene en sus próximos planes el dirigir a la Selección Mexicana, hubo una oportunidad y no se concretó así que “ ese tren ya lo dejamos pasar, cada uno tiene sus objetivos y pensamientos. Se quiere uno mismo, creía que era mi momento, no me eligieron se aceptan las decisiones de otras personas”.

    El Turco señala que cada quien sigue su camino, el director técnico, la selección mexicana y se le desea siempre lo mejor. “Boca Juniors también fue una posibilidad que no se concretó, yo soy hincha de Huracán, pero jugué en Boca. Tampoco veo una revancha en Europa, no sabían a qué técnico llevaban, soy un técnico que juega uno contra uno, cuatro, tres, tres y yo no tengo un modelo de juego, me adapto a los jugadores”.

    PUBLICIDAD

    Mohamed quién llegó al Celta de Vigo destaca que ve los jugadores que tiene y va armando un sistema de juego. "Obviamente me gusta que el equipo tenga una dualidad, que presione arriba, que te pueda contragolpear, que trabaje todas las formas de juego. A partir de los jugadores que tengo elijo el sistema de juego, en los cambios que hacía, ellos pensaban que tenía dudas y al contrario estaba buscando mis certezas y una solidez defensiva".

    Más sobre Futbol

    1 min
    Mohamed es claro con respecto a convocar a Memo Ochoa al Mundial

    Mohamed es claro con respecto a convocar a Memo Ochoa al Mundial

    2:37
    Javier Aguirre tuvo respuesta épica ante la guillotina constante

    Javier Aguirre tuvo respuesta épica ante la guillotina constante

    1:38
    El Tri Sub-20 llega a la Ciudad de México, tras ser eliminado

    El Tri Sub-20 llega a la Ciudad de México, tras ser eliminado

    1 min
    Horario y dónde ver el amistoso México vs. Corea del Sur rumbo al Mundial 2026

    Horario y dónde ver el amistoso México vs. Corea del Sur rumbo al Mundial 2026

    1:07
    El 'Vasco' Aguirre le pone un toque especial a la conferencia previo ante Japón

    El 'Vasco' Aguirre le pone un toque especial a la conferencia previo ante Japón

    Relacionados:
    FutbolMéxicoAntonio MohamedBoca Juniors

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    Tráiler: Con esa misma mirada (Temporada 3)
    Instintos
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD