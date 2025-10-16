Antonio Mohamed aseguró que Alexis Vega la ‘romperá’ en la próxima Copa del Mundo con la Selección Mexicana pese a algunas criticas que ha recibido en los últimos partidos que ha jugado con el Tri.

En entrevista exclusiva con Línea de 4, el estratega del Toluca señaló que por ahora Vega en el Tri no está siendo decisivo como con los Diablos Rojos, pero tiene confianza en él.

“Si te pones a analizar fríamente diríamos de 20 jugadores que van, no están ninguno en su nivel, creo que hay una cierta presión generada alrededor de eso y no tengo una respuesta exacta de darte, no se rodea, pero sí está Gallardo, Marcel está jugando mucho con él y realmente no es tan decisivo como es en Toluca, esa es la realidad”

“ Confío mucho que ellos teniendo la cabeza fresca como va a ser antes del Mundial y todo van a ser, Vega hará un Mundial bárbaro, la va a romper… estoy seguro de que va a ser un gran Mundial, estoy segurísimo, no tengo ningún tipo de duda”, indicó Mohamed.

Asimismo, Antonio Mohamed indicó que la Selección Mexicana tendrá un buen papel en el Mundial por el simple hecho de que el Tri jugará una parte como local.

“ México va a ser un buen mundial, vas a ver, obviamente por el contexto y por el lugar donde va a jugar. México va a ser un gran mundial en la Azteca y todos los partidos que juega ahí los va a ganar, los va a dominar y va a jugar con la gente apoyándolo”, agregó el Turco.