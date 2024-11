Gonzalo Pineda, entrenador mexicano, habló del proyecto de Selección Mexicana para Mundial 2026 y 2030, aunque enfatizó que le gustaría más que se trabajara para el Mundial 2034.

"Todo tiene un tiempo, un proceso y hablo en general, no solo en selección nacional, no se da tiempo de trabajo para entrenadores, procesos y no pensamos en largo plazo, no pensamos más allá de este Mundial del 2026, no pensamos en 2034 que sería una buena fecha".

En palabras para David Faitelson en el programa de TUDN, Faitelson sin Censura, el mexicano habló un poco de lo que fue la salida de Jaime Lozano y su sentir.

En 10 años, en donde queremos estar en un Mundial, sería algo muy lindo pensar que podemos estar una generación, una camada, los jugadores de 13 años de hoy van a tener 23 en ese entonces, cómo lo estamos preparando, fogueando, técnicos capacitados, en qué estamos preparados en eso.

"No somos de pensar a largo plazo y eso afecta en estas decisiones que, como dices, Jaime me parece alguien bien preparado y que va a tener éxito al final porque me parece que es muy serio y trabajador".

GONZALO PINEDA PIDE A ANDRÉS GUARDADO SUMARSE AL TRI



Ante el hecho de la invitación de Selección Mexicana a Andrés Guardado para sumarse al cuerpo técnico de Javier Aguirre con Rafa Márquez, Gonzalo Pineda expuso que sería una buena decisión.

"Uy, yo creo que sería extraordinario, no sé, tiene mucho que no hablo con Andrés, pero no sé si su deseo sea ser entrenador. Bienvenido a la selección, lo estaría sumando desde ya porque su experiencia, liderazgo, su conocimiento de este tipo de entornos sin duda le va a ayudar a la selección".

