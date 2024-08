Alexis Vega declaró hace poco del miedo de no figurar en una lista del Tri tras ser llamado a Copa América 2024 y ahora apunta a no estar en la primera convocatoria de Javier Aguirre con la Selección Mexicana.

De acuerdo a información en conjunta de Gibran Araige y Javier Rojas de TUDN , el jugador mostró nerviosismo por saber si figuraba o no en la lista del 'Vasco' Aguirre.

" Alexis Vega que no está y que por ahí se habla de una indisciplina en el verano, no confirmada, habrá que ver qué pasó ahí", compartió Gibran.

"Por eso está nervioso, hoy salió del entrenamiento y me fue a buscar, '¿ya salió la convocatoria, estoy o no? Yo creo que vas a estar, no sabía esto", apuntó Javier Rojas.