"Nunca le voy a cerrar las puertas a nadie, pero creo que en el futbol hay un sello con el cual te marcan, un respeto para la gente que tiene esa pasión y para mí sería muy difícil verme con la playera del rival. Yo me identifico 100% con la playera de Chivas; tengo más historia y años vistiéndola que muchos de los que están en Chivas y que han pasado por ahí. Yo respeto mi historia e institución", expresó.

Y es que en el pasado ya hubo acercamientos de América para repatriarlo a México, situación que no se dio en el mejor momento y por lo que no se concretó, aunque el mismo Fabián acepta que fue un alivió pues si bien, es un profesional, no se sentiría a gusto jugando en un acérrimo rival del Guadalajara.