Luis Enrique le pide a Mbappé ser "tan hijo de pu.." como Michael Jordan

En la charla, que se presentó antes de enfrentarse al Barcelona en la pasa edición de la Champions y dos meses antes que el francés se marchara al Real Madrid , el entrenador le dice: "Yo he leído que te gusta Michael Jordan ... Pues Michael Jordan cogía de los huevos a todos sus compañeros y se ponía a defender como un hijo de pu..”.

“Tú vas a tener que dar ese ejemplo como persona y como jugador de ir a presionar. Vas a ser tú el que vas a tener que marcar a Cubarsí. A Cubarsí y a Ter Stegen . Y te vas a pegar todo el partido presionado a Cubarsí para que no avance y a Ter Stegen para que juegue rápido. ¿Para qué? Para ser un líder”, le destacó Luis Enrique a Mbappé .

“Tú piensas que nos tienes que marcar goles. Tú eres un fenómeno, un top mundial. Pero a mí no me vale sólo eso. Un líder de verdad es que, cuando tú no nos puedes ayudar con los goles, tú nos ayudas en todo lo defensivo. Coges y dices: 'Chavales, línea defensiva. Quedaros ahí, que yo voy a coger a mis dos compañeros'... y te pones como ejemplo a presionar. ¿Sabes lo que tenemos? Una puta máquina de equipo", le señalo en su momento el técnico al ahora jugador del Real Madrid.