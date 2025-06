De acuerdo a reportes de la prensa en Portugal como B24 y A Bola , Anselmi se reunió con la directiva de los Dragones en el Estádio do Dragão la mañana de este miércoles a falta de conocer la decisión final respecto a su continuidad.

De acuerdo con el rotativo lusitano A Bola , Martín Anselmi no renunciará a su cargo en busca de una indemnización por despido, lo que costaría a las arcas del FC Porto más de 8 millones de dólares, de los cuales ya ha pagado una parte a Cruz Azul por la cláusula de rescisión.

LOS FRACASOS DE MARTÍN ANSELMI CON EL FC PORTO

Su llegada no evitó que los Dragones fueran eliminados en Ronda Preliminar de la UEFA Europa League con AS Roma; en la Primeira Liga acabó en la tercera posición por detrás del Sporting y Benfica, por lo que no alcanzó puestos de UEFA Champions League.