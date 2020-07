Zaldívar habló de su adaptación a Chivas y de jugar junto Macías

Zaldívar también habló de cómo se ha acoplado al equipo desde su regreso: “Mis compañeros me han recibido muy bien, creo que es más la adaptación a la nueva normalidad, ya la convivencia no es como la de antes en el vestidor, con los nuevos he tenido comunicación dentro y fuera de la cancha, yo me siento bien y tanto tiempo sin estar en competencia nos va a costar y nos tenemos que adaptar más rápido, el torneo ya inició, los partidos son a muerte y el equipo se verá mucho mejor, está adaptado y tenemos que estar comprometidos", manifestó.