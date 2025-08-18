Vinculan a Dani Alves con Pumas por insólita foto del brasileño

La etapa de Dani Alves en Pumas no salió como la afición universitaria esperaba tras haber disputado un solo torneo antes de que fuera demandado por agresión sexual.

Sin embargo, en las últimas horas el exfutbolista brasileño volvió a ser vinculado con Pumas por aparecer en redes sociales con una playera de un histórico jugador auriazul y de la Selección Mexicana: Jorge Campos.

Dani Alves compartió en su cuenta de Instagram algunos versículos de la Biblia acompañado de una foto en su auto con unas particulares gafas de sol y el mítico jersey colorido de Jorge Campos.

El brasileño tiene desactivados los comentarios en su perfil, pero la afición ha comentado al respecto en otras redes sociales con un pantallazo de su post.

Incluso, un fan sugirió el regreso de Dani Alves a Pumas. “Andamos necesitando un lateral derecho, igual y piénsenlo va”, comentó el aficionado etiquetando al club de la UNAM.

¿Por qué Dani Alves se fue de Pumas?

Ya pasaron más de dos años desde que el brasileño fue encarcelado por violar a una mujer en una discoteca de Barcelona en diciembre del 2022 mientras era jugador de Pumas, por lo que la directiva universitaria le rescindió su contrato.

Alves fue condenado a cuatro años y medio de cárcel, pero en marzo del 2024, tras 14 meses en prisión, obtuvo su libertad condicional tras pagar una fianza de un millón de euros.

En marzo de este año, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) absolvió a Dani Alves del delito de agresión sexual.

Tras salir de la cárcel, el brasileño, de 42 años, se reconcilió con Joana Sanz tras haberse separado por la polémica y actualmente están esperando a su primer hijo.