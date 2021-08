“Vemos una pero no vemos otra, son las situaciones que uno de repente hace corajes porque para mi punto de vista si el jugador no lo agarra, el Toro se va directo a la portería, el Toro no se cae, no finge, si el Toro se tira era expulsión también. ¿Por qué no lo amonesta? Nos impidió una oportunidad clara de gol”, sentenció el Tuca en conferencia de prensa.