Torneo Guard1anes 2020: Las finales de la Liga MX que ha jugado León

LAS FINALES

1946-1947 no se jugó final pero León terminó en el segundo lugar

1947-1948 León 2-0 Club Deportivo Oro

1948-1949 León se coronó al ser mejor clasificado de la temporada

1951-1952 León se coronó por ser el mejor clasificado

1955-1956 León 4-2 Club Deportivo Oro

1958-1959 no se jugó final y león terminó en el segundo lugar

1972-1973 León 1-2 Cruz Azul

1974-1975 no hubo final y león me avisó en el segundo puesto

1991-1992 León 2-0 Puebla

Invierno 1997 León 1-2 Cruz Azul

Apertura 2013 León 5-1 América

Clausura 2014 León 4-3 Pachuca