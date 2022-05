Toluca mantiene a Nacho Ambriz como su técnico y tendrá cartera abierta para refuerzos

"Hoy me toca aceptar que fracasé, pero el futbol es tan grato que me da una revancha, no me gustaría adelantar nada de lo que estoy planeando, después del partido ante Leverkusen saldrán nombres, también está la parte económica, no vamos a gastar por gastar, vamos a hacerlo bien, el jugador que venga que respete al club, conoces la exigencia que tengo, hoy simplemente aceptar lo que pasó, viene la revancha y me voy a preparar para esa revancha·, apuntó.