Rayados presenta a 'Tato' Noriega; asegura que no habrá cambios por ahora

"No puedo llegar y hacer cambios sin conocer de cerca sin evaluar lo que ya existe. Considero que hay una estructura muy sólida. Soy una persona de trabajo en equipo, necesito sentirme apoyado y respaldado con gente capaz que vea cosas que yo no veo para que crezcamos todos. Eso requiere de tiempo y de evaluación. Por lo pronto no hay absolutamente ningún cambio. Quiero acercarme con los jugadores de cada área. Eso llevará tiempo y lo platicaremos.