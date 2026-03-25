Liga MX Mauricio Culebro dejará de ser presidente de Tigres al término del Clausura 2026 El equipo de la Liga MX explicó por qué Mauricio Culebro deja la institución regia y dio a conocer a su sucesor.

Video Mauricio Culebro dejará de ser presidente de Tigres

Mauricio Culebro dejará de ser presidente de Tigres al término del Torneo Clausura 2026 después de una exitosa gestión de cinco años al frente del club regio.

Tigres anunció en un comunicado que ha iniciado “un proceso de sucesión en la presidencia de la institución, como parte de una transición planificada orientada a dar continuidad al proyecto deportivo y estratégico del club”.

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En ese sentido, Mauricio Culebro dejará su cargo a partir del 1 de junio y su lugar será ocupado por Carlos Emilio González, quien reportará directamente a Mauricio Doehner, presidente del comité de enlace Cemex-Sinergia Deportiva.

Mientras que Carlos Valenzuela asumirá el cargo de vicepresidente ejecutivo de Tigres, a partir de la misma fecha. Valenzuela cuenta con más de 15 años en la industria del futbol, siete en Tigres, y es consultor de FIFA a nivel mundial para el desarrollo del futbol internacional.

¿Por qué se va Mauricio Culebro de Tigres?

Tigres detalla en el comunicado que Mauricio Culebro se convertirá en el nuevo presidente de futbol soccer de AMB Sports and Entertainment, grupo propietario del Atlanta United en la MLS, del equipo de Atlanta en la NWSL, de los Atlanta Falcons de la NFL, y del Mercedes-Benz Stadium que será sede del Mundial 2026.

Bajo la gestión de Mauricio Culebro, el equipo de Tigres varonil llegó a tres Finales de Liga MX logrando el título en el Clausura 2023, además de ganar un Campeón de Campeones y una Campeones Cup.

Mientras que en la Liga MX Femenil, Tigres alcanzó cinco Finales con saldo de cuatro campeonatos y fue tres veces Campeón de Campeones.

“Ha sido un honor liderar esta gran institución durante todos estos años. Agradezco profundamente a la afición, a las jugadoras, a los jugadores, a los cuerpos técnicos, a Cemex, a nuestro equipo de trabajo, a los medios de comunicación y a todos quienes forman parte de este maravilloso equipo.

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“Pueden estar seguros de que mi compromiso, energía y entrega seguirán de tiempo completo a esta gran institución hasta mi último día aquí”, mencionó Culebro en palabras para el club.