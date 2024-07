Fernando 'Tano' Ortiz, director técnico de los Rayados de Monterrey, dejó en claro que estaría dispuesto a cambiar hasta su esquema en caso de que Orbelín Pineda llegue al conjunto de la 'Pandilla', además de que no se opondrá a la salida de Esteban Andrada o de algún otro de sus jugadores.

En conferencia de prensa previo a su debut dentro del Torneo Apertura 2024 de la Liga MX este fin de semana, Ortiz habló de la posibilidad de tener a Orbelín Pineda en su plantel y dejó en claro su flexibilidad táctica por si fuera necesario para adaptarse al todavía jugador del AEK Atenas.

Publicidad

"Orbelín puede jugar en muchísimas posiciones, si encaja o no en el sistema que yo quiero, yo podría cambiar de sistema también, no soy de encasillarme con un sistema, si me convence un sistema diferente a lo que vengo jugando, vamos para adelante, acá lo importante es que los jugadores entiendan cómo llevarlo a cabo".

FERNANDO ORTIZ NO IMPEDIRÁ POSIBLE SALIDA DE ESTEBAN ANDRADA DE LOS RAYADOS DE MONTERREY



El director técnico de la escuadra regiomontana también se pronunció respecto a la posible salida del portero Esteban Andrada rumbo al futbol de Europa y señaló que, si en verdad es su deseo, el guardameta podrá emigrar al balompié del viejo continente.

"Siempre me pone feliz, voy en contra de los que piensan que no se debe quitar a nadie, al contrario, habla que Monterrey está haciendo un buen trabajo, clubes no solo del futbol mexicano, sino de Europa, vienen a buscar a jugadores del Monterrey.

"Si el 'flaco' (Esteban Andrada) y seguir creciendo, no voy a oponerme a una negociación en cualquier equipo, ningún jugador es imprescindible a la institución, me va a doler, sí, pero no me voy a manifestar nunca en contra del crecimiento de un jugador", agregó.

Monterrey debuta este domingo 7 de julio en el Torneo Apertura 2024 de la Liga MX en casa de los Tuzos del Pachuca.