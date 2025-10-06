    Sebastián Abreu

    Sebastián Abreu da la clave para poder derrotar a los poderoso de la Liga MX

    El estratega de Xolos aceptó que hay una brecha grande entre los equipos, pero que aun así pueden dar la sorpresa.

    Por:
    TUDN.
    Video El 'Loco' no se achica; Abreu da la clave para vencer a los poderosos

    Sebastián Abreu, técnico de Xolos de Tijuana, dio la formula para poder salir campeón en la Liga MX pese a la disparidad que existe entre los equipos por la diferencia que hay entre los planteles.

    En entrevista para Faitelson sin Censura, el ‘Loco’ señaló que el actual formato del futbol mexicano permite que se den sorpresa y eso es algo de lo atractivo que tiene la Liga MX.

    “El futbol mexicano tiene una particularidad por idiosincrasia, por la forma de sentir el futbol, que puedes encontrar estrategias no tan vistosas, pero que le puedes generar esa competitividad”

    Y lo otro lindo que tiene es que el formato te da la posibilidad también de poder aspirar a salir campeón porque en ese mata mata, pegas primero y después te resguardas bien y sufrís pasándola mal y la sacaste adelante y te comiste a uno de los grandes y ya disté un salto a una semifinal, una final. Y ya que estás en la final es igualdad de condiciones… un mal partido del equipo grande y ahí vos te puedes meter”,

    “Este formato te da la posibilidad de que se achique esa grieta tan grande que hay entre los poderosos y los demás que no te la da como la liga española” señaló ‘Loco’ Abreu.

    Sebastián ‘Loco’ Abreu llegó a Xolos para este Apertura 2025 y tras 12 jornadas tiene el cuadro de Tijuana en la sexta posición de la tabla con 20 puntos, sitio que por el momento, le da el pase directo a la los Cuarto de Final de la Liga MX.

    Video La fuerte rabieta del Loco Abreu en conferencia de prensa en vivo

