¿Se retira Vucetich? El 'Rey Midas' hace confesiones a Faitelson

Víctor Manuel Vucetich, director técnico, se sinceró con David Faitelson en Faitelson sin Censura de TUDN respecto a si en verdad se retirará del futbol o no.

El llamado 'Rey Midas' aclaró que, en realidad, nunca afirmó que estuviera retirado, y aclaró lo que quiso decir en su momento al tratarse todo de una mala interpretación.

"Había comentado, hice un comentario que lo que nos toca o lo que viene para el día de mañana es el retiro, como una cuestión lógica, ese fue el comentario, automáticamente se interpreta que a lo mejor ya me estoy retirando, se hizo esa observación, es decir, es corto el periodo que me queda como DT, pero puedo continuar por la experiencia dentro de una directiva apoyando, asesorando en una dirección deportiva, se puede llevar muy bien en estos momentos".

Después de salir del Mazatlán, Vucetich ha aprovechado su periodo de inactividad para relajarse y pasar tiempo con su familia.

"Este es el cuarto periodo que lo he hecho donde dejo de trabajar para restablecerme, retomar la familia, los hijos, los nietos, los eventos de mis hijos no los convivo con ellos, hoy quiero agarrar este periodo para eso".

Por último, Víctor Manuel Vucetich confesó que su etapa en los Rayados de Monterrey, sobre todo la primera, fue la que más ha disfrutado en su carrera y, sobre todo, donde pudo alcanzar un nivel alto.

"La etapa que he pasado con Monterrey, la etapa más larga, con más resultados, con un convivio muy bueno, una integración de grupo a pesar que hubo inconvenientes, pero con diálogo se puede solucionar, en comunicación también la gente tiene temperamento, eso nos ha permitido retomar lo que se ha venido haciendo".