" Federico Viñas tiene una sobrecarga en el abductor y no es grave pero no se ha entrenado con normalidad y no es una semana sencilla para él. Con respecto a Nicolás Benedetti, tiene problema en el abductor, secuelas de inactividad larga, nos da pena, le ha pegado el COVID-19, superar muchas cosas y lo queremos lo antes posible para nosotros y hacemos un esfuerzo todos. Deseo que esté en el plantel lo antes posible", apuntó el estratega azulcrema, Santiago Solari.