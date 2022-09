Richard Sánchez revela que recibió amenazas por 'tender la cama' a Solari

"Tengo que tocar un tema que me venían mandando mensajes, recibía amenazas, que cuando esta Solari decían que yo había tenía problema con él y nunca tuve un inconveniente, nunca me había separado del equipo. Venía con una lesión que me impedía jugar, nadie sabía eso, no me sentía bien físicamente y algunos compañeros también estaban lesionados. Eso nadie se fija y tiran cosas que no son así, hoy en día que estamos bien, todos hablan lindo de nosotros, pero cuando pasamos el momento malo solo estaban las familias y el grupo sano que tenemos".