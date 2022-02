Pese a crisis de resultados, Santiago Solari asegura que América pelará por el título

"No tuvimos buen partido hoy, no creo que haya sido así contra Atlas, ese fue un partido que perdimos y no merecimos perder, hoy sí, los otros dos partidos los jugamos en inferioridad numérica, este es el tercero al hilo, aunque eso no afectó hoy al resultado, ya íbamos perdiendo holgadamente cuando se fue Miguel Layún de la cancha. Sabemos que tenemos un grupo muy bueno y que vamos a pelear por el campeonato, pero para eso nos queda mucho trabajo por delante", dijo.