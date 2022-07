Santiago Ormeño se inspira en Layún y Oribe para brillar con Chivas

“Estoy aquí, feliz, que a lo mejor no les gusta mi llegada, pero si me apoyan es más probable que les dé las alegrías, que me den el voto de confianza y que me voy a partir la madre por la camiseta”, externó el atacante de 28 años para después asegurar que Chivas tiene plantel para ser campeón en el Apertura 2022.