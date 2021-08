Rubens Sambueza abierto a la MLS: "Me gustaría probar otras ligas"

“En lo personal yo creo que hay muchos compañeros que estarán de acuerdo conmigo, no lo vemos como revancha porque no hemos estado en las selecciones que les tocó perder. Los equipo que jugaron con equipo de la MLS, es un partido nuevo, que nos da esa oportunidad de mostrar que la Liga MX tiene buenos jugadores, que la MLS ha crecido muchísimo y en poco tiempo, con jugadores de jerarquía, es una oportunidad, no es más que eso, es algo nuevo y lo vamos a disfrutar”, afirmó Rubén Sambueza.