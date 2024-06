Rodrigo Aguirre al fin encontró acomodo de cara a la Liga MX Apertura 2024 luego de que no entrara en planes dentro de Rayados de Monterrey , por lo que llegará como refuerzo de Santos Laguna .

También, FC Juárez y Pachuca llegaron a pretender al delantero uruguayo, que tras lucir en el Necaxa, en Monterrey no logró explotar todas sus cualidades futbolísticas que se esperaba.

De esta forma, Monterrey se quitó un problema, no porque el jugador fuera conflictivo, sino porque no entraba en planes del director técnico Fernando ‘Tano’ Ortiz y no encontraba a dónde ir.