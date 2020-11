Repechaje y liguilla de la Liga MX | cómo se define, calendario, equipos, fechas y formato

Juárez , por su parte, recibirá a las Águilas del América en el estadio olímpico Benito Juárez, en partido que arrancará a las 10:30 p.m. hora del Este. El conjunto fronterizo no la tendrá tan fácil ante un rival que actualmente ocupa la segunda casilla del campeonato y que también necesita ganar para no complicar su clasificación entre los cuatro primeros del torneo.

