“Yo, un formador de años y años cómo puedo estar en contra. Es importante tener esta regla, pero también es importante que no construyas la casa por el techo, sino por la base. Para mí lo que veo y conozco no se trabajan las formativas en México, no veo los técnicos de las formativas profesionales, con excepción con Pachuca; después, uno que otro, Santos intenta trabajar.