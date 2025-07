Ramón Juárez tras perder vs. Toluca: Los árbitros no ayudan al América

Ramón Juárez aseguró que con el arbitraje mostrado en el Campeón de Campeones que ganó Toluca , quedó demostrado que los árbitros no ayudan al América .

“Siempre he dicho que es una tremenda y rotura mentira que nos favorecen (los árbitros). Obviamente, el antiamericanismo y demás siempre se quiere colgar de eso, pero la realidad es que no es así”, señaló Juárez.

“Ahora que también nos vemos afectados, créeme que no nos queremos meter nadie en ese tema porque no es nuestra mística. En nuestra historia no nos andamos quejando del arbitraje, se podrán equivocar también porque somos humanos”, añadió.